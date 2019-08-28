В Кремле отреагировали на обсуждение Белоруссией закупок нефти в США

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал рассмотрение Белоруссией возможности закупок нефти в США вопросом экономической целесообразности.

«Что касается вопроса приобретения нефти, то это вопрос экономической целесообразности. И, знаете, это как с газом. Можно газ дороже покупать на спотовом рынке, можно дешевле покупать трубный газ, который идет из России, можно в течение какого-то месяца что-то выиграть на покупках спотового газа, а можно в перспективе одного года или двух лет получить существенную выгоду за счет поставок трубного газа, который в более долгой перспективе оказывается дешевле и выгоднее», – сказал Песков, комментируя сообщения о том, что Белоруссия рассматривает возможность закупки нефти в США.

По его словам, «все это вопрос абсолютной экономической целесообразности. Каждая страна сама принимает решение», передает РИА «Новости».

Песков также добавил, что Кремль считает суверенным правом Белоруссии приглашать советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, но говорить о тесном сотрудничестве Вашингтона и Минска не приходится.

Ранее американский журнал Foreign Policy сообщил, что на этой неделе Белоруссию посетит помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон – «самый высокопоставленный представитель властей США» из всех, кто посещал республику с начала века.

Между тем, глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что пока не комментирует информацию о возможном визите в республику Болтона. При этом глава белорусского МИД не исключил, что в ближайшее время по этому вопросу может появиться какая-то информация.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД