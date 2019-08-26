В Белоруссию собрался «самый высокопоставленный представитель США с начала века»

Американский журнал Foreign Policy сообщил, что на этой неделе Белоруссию посетит «самый высокопоставленный представитель властей США» из всех, кто посещал республику с начала века.

По сведениям источников издания, «самым высокопоставленным представителем властей США из всех, кто посещал Белоруссию с начала века», станет помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает ТАСС.

Подробности о деталях визита не приводятся.

Кроме того, по имеющимся у издания данным, в следующем месяце в Белоруссию планируется визит заместителя госсекретаря США по политическим делам Дэвида Хейла. Ожидается, что в ходе поездки он обсудит расширение американского дипломатического присутствия в республике, в том числе возможный обмен послами.

Напомним, в прошлую пятницу в Белоруссии раскрыли детали программы по интеграции с Россией. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным предложил к декабрю подготовить стратегию по интеграции.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД