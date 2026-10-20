Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.4 комментария
Вучич: Запад не поверил предупреждениям о ядерном ответе России
Бывший президент Сербии Александр Вучич заявил, что западные лидеры посчитали блефом его предупреждения о готовности России применить ядерное оружие в случае нападения на ее территорию.
«Я всем на Западе сказал – Путин вообще не блефует. Он, конечно, не хочет использовать его просто так, никто не сумасшедший. Но при прямом нападении Америки, Европы, Британии – кого хотите, он в ту же секунду ответит ядерным оружием», – заявил Вучич в интервью Ксении Собчак.
По словам Вучича, европейские лидеры не поверили в это. Бывший президент Сербии назвал огромной ошибкой в оценках позицию о том, что Россия не станет защищать себя ядерным оружием. При этом он подчеркнул, что Москва никогда не станет первой применять соответствующее оружие против Североатлантического альянса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца президент России Владимир Путин сравнил ядерное оружие с ружьем на стене.
В апреле российский лидер заявил о неукоснительном соблюдении Москвой Договора о нераспространении ядерного оружия.