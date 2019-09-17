Белоруссия начала обсуждать поставки нефти из Казахстана

Минск обсуждает с Нур-Султаном поставки нефти из Казахстана по трубе и железной дороге, заявил замглавы белорусского госконцерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.

«В принципе, мы понимаем возможные маршруты доставки: это может быть использование общей системы магистральных нефтепроводов, это может быть поставка и железной дорогой», – передает слова Сизова РИА «Новости».

По его словам, уже идет подготовка межправительственного соглашения Белоруссии и Казахстана о поставке нефти.

Ранее сообщалось, что Белоруссия рассматривает варианты с альтернативными поставщиками: Казахстаном, Азербайджаном, Саудовской Аравией, Нигерией.

В Кремле отреагировали на обсуждение Минском закупок нефти у США.