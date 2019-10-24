История Кокорина и Мамаева нашла отражение в сериале о трудных подростках

Главный герой нового сериала «Трудные подростки» – капитан сборной России по футболу – получает срок за пьяный дебош в кафе.

По сюжету известный футболист Антон Ковалев, отсидевший два года в тюрьме за пьяный дебош в кафе, выходит на свободу. Этим проступком бывший капитан сборной России поставил крест на своей успешной карьере.

Репутация «сбитого летчика» не позволяет ему продолжить любимое дело и получить престижную работу. Некогда воспитывавший Антона глава центра трудных подростков Герман предлагает ему вернуться в альма-матер, чтобы подготовить непростых ребят к местной Олимпиаде.

От безысходности Ковалев соглашается на предложение, но даже не представляет, насколько сложно будет найти общий язык с ребятами и какое важное место они могут занять в его жизни.

Сериал «Трудные подростки» выпущен на more.tv.