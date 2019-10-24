Главу офиса Зеленского заподозрили в нарушении закона при Януковиче

Управление спецрасследований генпрокуратуры Украины может выдать руководителю офиса президента Андрею Богдану подозрение в нарушении закона во время работы в кабмине экс-премьера Николая Азарова.

«В понедельник (21 октября) в управлении спецрасследований обсуждался вопрос о наличии оснований для сообщения о подозрении Богдану», – сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на источники.

Следствие считает, что Богдан мог способствовать вынесению судами решений о незаконном взыскании с Украины 3,1 млрд гривен (около 124,3 тыс. долларов) по госгарантиям корпорации «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ) перед Минобороны России.

Отмечается, что это было сделано для привлечения к уголовной ответственности экс-главы ЕЭСУ Юлии Тимошенко.

«Богдан готовил юридические материалы кабмина по этому процессу и допустил незаконное взыскание госсредств, не сообщив в прокуратуру о преступлении», – говорится в сообщении.

Андрей Богдан с 2007 по 2010 год занимал пост замминистра юстиции Украины в правительстве Юлии Тимошенко. С 2010 по 2014 год был правительственным уполномоченным по антикоррупционной политике в кабмине Николая Азарова.

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