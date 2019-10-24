На Вайнштейна подали в суд за попытки помешать огласке обвинений

Американская актриса Роуз Макгоуэн подала в суд Лос-Анджелеса иск в отношении продюсера Харви Вайнштейна, обвинив его в попытках помешать обнародованию ее обвинений в домогательствах, сообщили СМИ.

Как пишет газета Los Angeles Times, кроме Вайнштейна, в иске упоминаются имена его адвокатов и детективная фирма Black Cube, нанятая продюсером для сбора компромата в отношении актрисы.

По данным газеты, жалоба касается событий 2017 года, когда актриса готовила к публикации свои мемуары, в которых обвиняла Вайнштейна в изнасиловании. Макгоуэн требует признать ответчиков виновными в ряде правонарушений, включая мошенничество и сговор, а также возместить ущерб, размер которого не уточняется, передает РИА «Новости».

«Харви Вайнштейну удалось удалось на протяжении десятилетий совершать насильственные действия и контролировать женщин и скрывать это потому, что у него была высококвалифицированная команда, которая работала от его имени, чтобы постоянно «заглушать» и дискредитировать его жертв. Его действия перевернули мою жизнь», – говорится в заявлении.

Адвокаты Вайнштена и его защитников отвергли обвинения.

Напомним, волна борьбы с домогательствами на Западе началась после обвинений в адрес продюсера Харви Вайнштейна и распространилась и на другие стороны жизни – так, недавно американский миллиардер Стив Уинн, который ранее был обвинен в сексуальных домогательствах, ушел с поста руководителя оператора сети казино Wynn Resorts.

Скандал вокруг Вайнштейна, который подозревается в многолетних сексуальных домогательствах в отношении многих известных женщин, породил волну обвинений в домогательствах, коснувшейся множества политиков, актеров и других известных людей.

Макгоуэн также заявила, что была изнасилована Вайнштейном. Инцидент она описала в своих мемуарах.

Также она обвинила свою коллегу по сериалу «Зачарованные» Алиссу Милано в лицемерии: та якобы действует в интересах своего мужа, который работает в агентстве, причастном к сутенёрству в мире кино.