Зону российско-турецкого патрулирования в Сирии решено не ограничивать по времени

Совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров в Сирии будет действовать под юрисдикцией Дамаска, при этом оно не будет ограничиваться по времени, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

«По поводу зоны. Естественно, я сказал, сегодня с 12 часов началось выполнение этого меморандума. По временным параметрам никаких временных указаний у меморандума нет. Это значит, что эта зона будет действовать пока без ограничений по времени», – передает его слова РИА «Новости».

Вершинин заявил, что в зоне патрулирования должны действовать национальные законы Сирии.

В среду в сирийский город Кобани у границы Сирии и Турции прибыла колонна российской военной полиции.

Напомним, во вторник президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о разрешении ситуации на севере Сирии. По договоренности двух лидеров российская военная полиция будет заниматься патрулированием у зоны военной операции Турции.

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