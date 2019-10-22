Днепр довели до критического состояния

Состояние реки Днепр критическое, она умирает, заявил глава Национального экологического совета Украины, глава Ассоциации рыболовов Александр Чистяков.

«Состояние Днепра критическое, он уже не ревет, он стонет. Река просто умирает. Все началось с того, что величайшую реку перегородили дамбами, она потеряла собственное течение и не в состоянии смыть то, что туда попадает. А по берегам Днепра стоят мегаполисы и химические предприятия со своими стоками и сливами», – передает его слова «Страна».

Он отметил, что проблемы Днепра нужно рассматривать в контексте проблем притоков – за годы независимости исчезли более 10 тыс. малых рек.

«Они зарастают, мелеют и потом исчезают», – добавил Чистяков.

По его словам, через пять лет может исчезнуть река Ирпень под Киевом.

«Относительно Днепра, то только в Киевской акватории 56 мелей, на которых можно стоять по колено в воде», – рассказал Чистяков.

Еще одной проблемой названы сточные воды, которых за 2018 год в водоемы сброшено более 2,5 млрд. Из них треть стоков – неочищенные.

«Днепр с каждым годом все больше цветет всеми цветами радуги», – констатировал Чистяков.

Он призвал ввести комплексную программу по спасению Днепра и убрать все наносы и мели и остальные угрозы.

Отметим, что раньше водами Днепра питали Крым. После того, как крымчанам перекрыли поставки из этой реки, жители полуострова стали получать воду лучшего качества.