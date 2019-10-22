Госдума ратифицировала дополнения к конвенции о предупреждении терроризма

Госдума ратифицировала внесенный на рассмотрение нижней палаты парламента президентом Владимиром Путиным дополнительный протокол к конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма.

Документ был подписан 27 июля 2017 года в Страсбурге. Он относит в разряд уголовных преступления, которые связаны с финансовой и иной помощью людям, которые выезжают в другое государство для совершения терактов. Также в доппротоколе всем государствам-подписантам предписывается вести своевременный обмен информацией о подобных фактах, передает РИА «Новости».

«Особое значение имеет статья 4 дополнительного протокола, которая криминализирует поездку за границу, осуществляемую с целью совершения террористических преступлений, а также покушение на осуществление такой поездки. Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации данные деяния не образуют самостоятельных составов преступлений», – говорится в пояснительной записке.

При подписании дополнительного протокола к конвенции Россия заявила, что по Уголовному кодексу России деяния, на которые распространяется статья 4 этого документа, будут рассматриваться как приготовление к теракту или покушению на него. Именно в этом качестве эти деяния будут влечь за собой ответственность.

Путин внес на ратификацию в Госдуму дополнительный протокол к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма 1 октября.