Путин внес на ратификацию дополнения к конвенции о предупреждении терроризма

Президент Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму дополнительный протокол к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма.

«Дополнительным протоколом в Конвенцию Совета Европы о предупреждении терроризма 2005 года вносятся изменения, направленные на пресечение деятельности иностранных террористов-боевиков и лиц, оказывающих им финансовую и иную помощь, а также на расширение практики обмена информацией о них между государствами – участниками Конвенции с использованием контактных пунктов», – сказано в пояснительной записке документа, передает ТАСС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров предупредил Европу об угрозе расползания террористов из Ливии.