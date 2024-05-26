Масштабы антиизраильских протестов в США потрясают. 65% американских студентов поддерживают пропалестинские выступления. В Колумбийском университете профессорам-евреям закрывают доступ в кампусы, опасаясь, что их появление «приведет к погромам», а студентам-евреям советуют воздержаться от посещения лекций.4 комментария
Украинские власти заявили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Взрывы раздаются в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко.
По его словам, взрывы раздаются в Херсоне, других подробностей он не привел, передает РИА «Новости».
Ранее российские военные уничтожили склад с оружием в ТЦ в Харькове.