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    Еврейский вопрос раскалывает Америку

    @ JUSTIN LANE/EPA/ТАСС

    26 мая 2024, 12:50 Мнение

    Еврейский вопрос раскалывает Америку

    Масштабы антиизраильских протестов в США потрясают. 65% американских студентов поддерживают пропалестинские выступления. В Колумбийском университете профессорам-евреям закрывают доступ в кампусы, опасаясь, что их появление «приведёт к погромам», а студентам-евреям советуют воздержаться от посещения лекций.

    Владимир Можегов Владимир Можегов

    публицист

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    В Америке говорят о новом 1968-м. Как и более чем полвека назад студенческие волнения охватили все университеты страны; в них принимает участие до 70% студентов; более 2000 студентов по всей стране арестованы с начала протестов, и волна их и не думает спадать.

    Та же левая повестка, те же левые лозунги… Есть, однако, и существенные различия. Протест молодежи 1968-го своим острием был направлен против «истеблишмента», то есть традиционных властей Америки и ее консервативного большинства. Лозунги нынешнего протеста – радикально антиизраильские. Точнее, антиамериканизм соседствует здесь с антиизраилизмом: «Смерть Америке» и, одновременно, «да здравствует интифада!», «От реки до моря Палестина будет свободной!» (т.е. прямое отрицание легитимности Израиля») и, наконец: «Мы — Хамас»!

    Ну, «смерть Америке» понятно, но «Хамас»? Нет, конечно, новые левые всегда были на стороне палестинцев, что для левой парадигмы нормально: левые на стороне угнетенных, против сильного государства. Израиль, поддерживаемый США и всем белым истеблишментом, как раз последнее собой и являет: в глазах левых это типичный капиталистический, ощетинившийся во все стороны ракетами империалистический хищник. Палестинцы же – типичное угнетенное меньшинство.

    Это понятно. Но вот масштабы! Согласно последним опросам 65% американских студентов поддерживают пропалестинские выступления. При этом протестующие требуют от своих альма-матер полного разрыва связей с Израилем. В Колумбийском университете профессорам-евреям закрывают доступ в кампусы, опасаясь, что их появление «приведёт к погромам», а студентам-евреям советуют воздержаться от посещения лекций.

    В Атланте анархисты маршируют в арафатках с плакатами: «Из Атланты в Палестину». А культовый у левых писатель Малькольм Харрис хвалит в эфире CNN антисемитские граффити, оставленные на стенах синагоги в Пенсильвании, поясняя, что значение свастики теперь изменилось: «от нацистской угрозы к осуждению геноцида».

    Кстати, вот вам еще одно принципиальное отличие. Почти все герои студенческих бунтов 1968-го были евреями. Профессор истории Калифорнийского университета Юрий Слёзкин в книге «Эра Меркурия. Евреи в современном мире» пишет: В первой половине 1960-х годов евреи (5% всех американских студентов) составляли от 30% до 50% членов и более 60% руководителей SDS («Студенты за демократическое общество»); шесть из одиннадцати членов Правящего комитета «Движения за свободу слова» в Беркли; треть арестованных полицией «Метеорологов»; 50% членов калифорнийской «Партии мира и свободы»; две трети белых участников «рейсов свободы», приехавших в 1961 году на Юг для борьбы с расовой сегрегацией; от трети до половины добровольцев «Миссисипского лета» 1964 года… и 90% выборки радикальных активистов Мичиганского университета…».

    Сегодня картина несколько иная. Нет, некоторые еврейские организации и сегодня на стороне бунтующих. Например, «Еврейский голос за мир» (JVP), выступающая бок о бок с главным флагманом протестов SJP («Студенты за справедливость в Палестине»). Но в целом поляризация в обществе царит иная: «антисионистские» студенты против народа Америки, который «антисемитских выходок» не поддерживает. Опрос Morning Consult показывает, что 76% избирателей негативно относятся к «насилию в кампусах».

    Но самое удивительное мы видим, когда обращаем взгляд на спонсоров протестов. То, что среди них катарские фонды и CAIR (Совет по американо-исламским отношениям), являющийся фактически базой братьев-мусульман в США – неудивительно. (Кстати последних и ультралевых США связывает Хума Абедин, подруга и соратница Хиллари Клинтон). Но вот главные спонсоры митингующих, это, как ни странно… фонды Сороса и Рокфеллера, то есть все тех же евреев-глобалистов, о чем уже открыто пишет мейнстримная пресса.

    Наконец, еще одна странность. Американские выборы-2020 предваряли два главных номера сезона: пандемия Ковид-19 и протесты БЛМ. Именно они помогли демократам свести на нет все достижения Трампа (самый низкий уровень безработицы, оздоровление национального бизнеса и экономики в целом), внести хаос в ход предвыборного марафона и победить, используя голосование по почте и контроль над участками и подсчетом голосов. 

    Но сегодня протесты играют против демократов. Бунтует их ультралевый электорат, который с одной стороны раскалывает партию, а с другой – переходит к Роберту Кеннеди-младшему. При этом на позиции Трампа протесты пока практически не влияют. Разве что добавляют ему симпатии богатых евреев и влиятельных еврейских организаций.

    Есть странности и в позиции самого Байдена. Он начинает все сильнее давить на Израиль. Что вызывает раздражение как самого Израиля, так и американской мейнстримной прессы, естественно, произраильской.

    При этом сами протесты Байден как раз подавляет достаточно репрессивно, и ни на какие сделки с «экстремистами» не идет. А вот выбранную Нетаньяху стратегию войны осуждает. В самом деле: бомбежки жилых кварталов Газы, вынуждающие жителей покидать дома, а затем выравнивание их до состояния щебенки – что это, если не форменная практика геноцида? Байден вынужден постоянно делать окрики в сторону Нетаньяху, который уверенно держит курс на глобальную гуманитарную катастрофу в Газе, и при этом откровенно плюет на окрики и из Вашингтона, и из ООН.

    Наконец, самое интересное. На всем этом безумном фоне начинает разворачиваться другой, обратный, процесс. Первого мая американский конгресс практически единогласно принимает законопроект о борьбе с антисемитизмом, который вызывает волну возмущения среди простых американских консерваторов. Во-первых, законопроект откровенно направлен против первой поправки – свободы слова, как основной американской консервативной ценности. Во-вторых, его формулировки настолько туманны и неопределенны, что под них вполне подпадают канонические тексты Нового завета и христианских святых.

    Нет сомнений, что именно «антисемитские» протесты подтолкнули принятие закона, направленный в первую очередь против акций в поддержку Палестины.

    Возможно, именно последнее и дает нам ключ к происходящему: не задумала ли глобалистская верхушка гамбит, не менее виртуозный, нежели протесты БЛМ и ковид-19 предыдущих выборов? Только теперь разыграна будет «антисемитская карта».

    Возможно, Трампу даже дадут победить. Но в этом случае протесты будут повернуты уже против него, а страну будет ждать сценарий, отдаленно описанный в фильме «Гражданская война».

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