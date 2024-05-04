Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.10 комментариев
Блинкен счел возможным соглашение Палестины и Израиля при условиях безопасности
В Соединенных Штатах сочли возможным мирное существование Палестины и Израиля при гарантиях безопасности для еврейского государства, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, двухгосударственное решение вполне достижимо, для этого необходимо решить палестинский вопрос, передает ТАСС.
Блинкен подчеркнул, что мирное соседство палестинского государства и Израиля возможно при условии выполнения обязательных гарантий безопасности для еврейской страны.
Тем временем в США продолжаются протесты против поддержки Израиля со стороны США, более 400 человек уже были задержаны.
В университете Южной Калифорнии задержали более 90 человек, в Техасском университете – еще 34, также полиция отправила в участок 133 студента Колумбийского университета, которые организовали митинг в поддержку Палестины.