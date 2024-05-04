Блинкен счел возможным соглашение Палестины и Израиля при условиях безопасности

Tекст: Александра Юдина

По его словам, двухгосударственное решение вполне достижимо, для этого необходимо решить палестинский вопрос, передает ТАСС.

Блинкен подчеркнул, что мирное соседство палестинского государства и Израиля возможно при условии выполнения обязательных гарантий безопасности для еврейской страны.

Тем временем в США продолжаются протесты против поддержки Израиля со стороны США, более 400 человек уже были задержаны.

В университете Южной Калифорнии задержали более 90 человек, в Техасском университете – еще 34, также полиция отправила в участок 133 студента Колумбийского университета, которые организовали митинг в поддержку Палестины.