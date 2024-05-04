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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Зачем в Средней Азии любезно принимали Кэмерона

    Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Виктор Орбан провозгласил крах либеральной гегемонии

    Любой глобальный проект через какое-то время начинает разваливаться. Оно и к лучшему – глобальной диктатуры нам еще не хватало. Мир суверенных наций, о котором говорит Орбан, определенно не будет раем – но он не будет и прогрессивно-либеральной антиутопией, которая даже на ранних стадиях выглядит довольно жутко.

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    Игорь Перминов Игорь Перминов Почему болгар не любят в Евросоюзе

    По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.

    4 комментария
    4 мая 2024, 08:20 • Новости дня

    Блинкен счел возможным соглашение Палестины и Израиля при условиях безопасности

    Tекст: Александра Юдина

    В Соединенных Штатах сочли возможным мирное существование Палестины и Израиля при гарантиях безопасности для еврейского государства, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    По его словам, двухгосударственное решение вполне достижимо, для этого необходимо решить палестинский вопрос, передает ТАСС.

    Блинкен подчеркнул, что мирное соседство палестинского государства и Израиля возможно при условии выполнения обязательных гарантий безопасности для еврейской страны.

    Тем временем в США продолжаются протесты против поддержки Израиля со стороны США, более 400 человек уже были задержаны.

    В университете Южной Калифорнии задержали более 90 человек, в Техасском университете – еще 34, также полиция отправила в участок 133 студента Колумбийского университета, которые организовали митинг в поддержку Палестины.

    1 мая 2024, 21:39 • Новости дня
    Колумбия объявила о скором разрыве дипотношений с Израилем

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Колумбийская сторона разрывает дипломатические отношения с израильской стороной из-за уничтожения людей в секторе Газа, заявил колумбийский лидер Густаво Петро.

    Дипломатические отношения с Израилем будут разорваны в четверг, поскольку у Израиля «геноцидные правительство и президент», заявил Петро, передает РИА «Новости».

    Ранее колумбийский политик также выступал против израильских действий в палестинском анклаве. До этого Колумбия прекратила закупки оружия у Израиля.

    Ранее Турция заявила, что изучает возможность участия в иске ЮАР против Израиля. Иск также поддержал Иран.

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    2 мая 2024, 21:10 • Новости дня
    Байден отреагировал на акции протеста в студгородках США

    Байден заявил, что не потерпит насилия со стороны участников пропалестинских протестов

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Соединенных Штатов не потерпят применения насилия участниками пропалестинских протестов в американских университетах, но не считают необходимым привлечение Национальной гвардии США для наведения порядка, заявил президент США Джо Байден.

    Байден заявил, что будет защищен только мирный протест, поскольку он уважает право американцев выражать свои чувства и убеждения ненасильственным путем, передает ТАСС.

    «Все должно происходить без насилия, без разрушений, без ненависти и в рамках закона», – подчеркнул президент США, добавив, что не будет наводить порядок при помощи нацгвардии.

    Напомним, в США продолжаются протесты против поддержки Израиля со стороны США, более 400 человек уже были задержаны. В университете Южной Калифорнии задержали более 90 человек, в Техасском университете – еще 34, также полиция отправила в участок 133 студента Колумбийского университета, которые организовали митинг в поддержку Палестины.

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    1 мая 2024, 16:20 • Новости дня
    Турция решила присоединиться к иску ЮАР против Израиля в суде ООН

    Фидан: Турция решила присоединиться к иску ЮАР против Израиля в суде ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Анкара рассматривает варианты участия в иске, который Южно-Африканская Республика подала против Израиля в Международный суд ООН, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

    Министр отметил, что Турция с самого начала поддержала решение ЮАР подать иск, а теперь планирует присоединиться к нему, передает ТАСС.

    «Мы начали работу, чтобы с юридической точки зрения выяснить, как и на каких основаниях мы можем присоединиться к этому иску», – сообщил Фидан.

    Ранее Иран поддержал иск ЮАР против Израиля.

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    2 мая 2024, 23:22 • Новости дня
    Турция объявила о полном прекращении торговли с Израилем

    Tекст: Денис Тельманов

    Турция полностью прекратила экспортно-импортные операции с Израилем. Об этом заявило министерство торговли республики.

    «Начата реализация второго этапа мер, принятых на государственном уровне. Экспортно-импортные операции с Израилем прекращены для всех групп товаров», – говорится в заявлении Минторга Турции, передает ТАСС.

    Ранее Турция решила присоединиться к иску ЮАР против Израиля в суде ООН.

    Министр иностранных дел Хакан Фидан отметил, что Турция с самого начала поддержала решение ЮАР подать иск.

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что урегулирование ситуации в секторе Газа остается важнейшим вопросом для исламского мира и требует его мобилизации.

    По его словам, Газа является местом, где исламский мир должен сообща искать решение и вырабатывать реалистичную и эффективную политику.

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    3 мая 2024, 22:59 • Новости дня
    Колумбия объявила Израилю о разрыве дипотношений

    Власти Колумбии уведомили посла Израиля о разрыве дипотношений

    Tекст: Антон Антонов

    Израильскому послу в Боготе официально заявлено о решении Колумбии разорвать дипломатические отношения с Израилем, сообщил МИД южноамериканской страны.

    Как сообщил МИД в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) планируется, что консульства в Тель-Авиве и Боготе не прекратят работу.

    Напомним, колумбийский лидер Густаво Петро сообщал, что его страна разорвет дипотношений с Израилем из-за уничтожения людей в секторе Газа.

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    3 мая 2024, 00:29 • Новости дня
    Студенты Лозаннского университета вышли на акцию против действий Израиля

    Студенты Лозаннского университета вышли на акцию против действий Израиля в секторе Газа

    Tекст: Денис Тельманов

    Несколько десятков студентов Лозаннского университета (UNIL) проводят акцию протеста против политики Израиля на оккупированных палестинских территориях.

    Протестующие требуют прекращения сотрудничества с этой страной в академической области, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Le Temps.

    Отмечается, что руководство вуза разрешило студентам оставаться в одном из зданий кампуса до понедельника.

    В своем заявлении манифестанты требуют немедленного прекращения огня в Газе и прекращения сотрудничества UNIL с израильскими вузами.

    В документе говорится, что «израильские университеты играют активную роль в легитимации режима апартеида и в придании постоянного характера колонизации и репрессиям».

    Ранее сообщалось, что в США продолжаются протесты против поддержки Израиля со стороны США, более 400 человек уже были задержаны.

    В университете Южной Калифорнии задержали более 90 человек, в Техасском университете – еще 34, также полиция отправила в участок 133 студента Колумбийского университета, которые организовали митинг в поддержку Палестины.

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    2 мая 2024, 07:16 • Новости дня
    ООН: Число жертв в секторе Газа достигло 5% населения

    Tекст: Денис Тельманов

    Число погибших и раненых жителей сектора Газа с 7 октября прошлого года достигло 5% населения анклава, отмечается в докладе Программы развития ООН (ПРООН) «Война в Газе: ожидаемые социоэкономические последствия для государства Палестина».

    «По состоянию на 12 апреля как минимум 33207 в Газе были убиты, порядка 7 тыс. человек числятся пропавшими без вести... Около 5% населения Газы убиты или получили ранения», – говорится в документе, передает ТАСС.

    Большинство погибших – около 70% – женщины и дети. Еще 80683 палестинцев пострадали, многие из полученных ими серьезных ранений могут привести к инвалидности на долгий срок, подчеркивается в докладе.

    «Ни один вооруженный конфликт XXI века не оказывал столь разрушительного влияния на население за такой короткий промежуток времени», – утверждает ПРООН.

    Ранее генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини выразил крайнюю обеспокоенность числом детей, погибших в секторе Газа за последние шесть месяцев. По данным Минздрава Палестины, число погибших в Газе превысило 34 тыс. человек, из которых 13 тысяч – дети.

    Он отметил, что, хотя точное число погибших установить сложно, опубликованные цифры дают достаточное представление о масштабах трагедии. «Это беспрецедентно как по масштабу, так и по уровню разрушений», – констатировал глава БАПОР.

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    3 мая 2024, 02:46 • Новости дня
    «Хезболла» обстреляла штаб израильской дивизии на севере страны

    Tекст: Денис Тельманов

    Отряды шиитской милиции «Хезболла» с юга Ливана нанесли удар по штабу 91-й территориальной дивизии «Ха-Галил», а также казарме израильской армии в пограничном поселении Биранит.

    «Огонь велся из реактивных систем залпового огня», – говорится в заявлении формирования, передает ТАСС.

    «Хезболла» отмечает, что операция проводилась в поддержку «стойкости палестинского народа».

    Ранее были обстреляны казарма израильских войск в Зыбдине и укрепрайон Эс-Самака на высотах Кфар-Шуба.

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    3 мая 2024, 18:07 • Новости дня
    Хуситы пригрозили атаковать все следующие в Израиль суда

    Tекст: Валерия Городецкая

    Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» будут наносить удары по всем судам, идущим в израильские порты, заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

    Атаке подвергнутся суда во всех районах, находящихся в зоне досягаемости, в том числе в Средиземном море, заявил Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah, передает ТАСС.

    Ранее Сария заявил, что йеменское движение «Ансар Аллах» атаковали два коммерческих судна в Красном море и Индийском океане, а также два эсминца США.

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    3 мая 2024, 21:34 • Новости дня
    ХАМАС решил направить делегацию в Каир для переговоров с Израилем

    Стало известно о предстоящем визите делегации ХАМАС в Каир для переговоров с Израилем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители палестинского движения ХАМАС совершат визит в египетскую столицу для обсуждения соглашения о перемирии с Израилем в секторе Газа, сообщил телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

    По данным телеканала, визит запланирован на субботу, 4 мая, передает ТАСС. При этом не уточняется, на каком именно уровне будет представлена делегация.

    В марте переговоры по достижению прекращения огня в секторе Газа, прошедшие в Каире при участии Египта, Катара, США и представителей движения ХАМАС, завершились без результата.

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    4 мая 2024, 03:18 • Новости дня
    Алжир запросил заседание СБ ООН по теме массовых захоронений в Газе

    Tекст: Антон Антонов

    Алжир запросил на вторник закрытые консультации Совбеза ООН по теме массовых захоронений в секторе Газа, сообщил источник в СБ.

    Канал Al Jazeera сообщал о телах 180 человек в массовом захоронении. Позднее палестинское агентство WAFA заявило, что число тел превышает 390, передает РИА «Новости».

    Напомним, тела были обнаружены на территории медицинского комплекса «Нассер» в городе Хан-Юнис. Сообщалось, что тела найдены со связанными руками и зашитыми животами, это вызывает подозрения в изъятии внутренних органов.


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    3 мая 2024, 05:16 • Новости дня
    В секторе Газа в результате удара израильских ВВС погибли шесть человек

    Al Jazeera: В секторе Газа в результате ударов израильских ВВС погибли шесть человек, девять получили ранения

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате удара израильских ВВС по жилому району Рафаха на юге сектора Газа у границы с Египтом погибли не менее шести человек, еще девять раненыпри ударе по жилому дому в центральной части анклава.

    Военные самолеты Армии обороны Израиля нанесли серию ударов по жилым домам на севере Рафаха и палаточному лагерю Таль аль-Султан на западе города, передает ТАСС со ссылкой на катарский канал Al Jazeera.

    По данным телеканала, не менее девяти палестинцев ранены из-за подрыва израильской армией жилого дома в лагере беженцев Эль-Бурейдж в центральной части палестинского анклава.

    Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, которое сопровождалось убийствами жителей и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве.

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    2 мая 2024, 10:21 • Новости дня
    Иран ввел санкции против главы Минобороны Британии за поддержку Израиля

    Власти Ирана ввели санкции против главы Минобороны Британии за поддержку Израиля

    Tекст: Александра Юдина

    Власти Ирана ввели санкции против главы Минобороны Британии Гранта Шэппса и трех компаний из-за направленной на нарушение прав палестинского народа поддержки Израиля.

    По его словам, иранские власти ввели санкции за преднамеренную поддержку Израиля, совершение терактов против регионального и международного мира и безопасности, а также систематическое нарушение прав человека и разжигание войны, передает ТАСС.

    Кроме того, важными пунктами также указаны применение тяжелого вооружения против граждан, перемещение палестинского народа и расширение незаконных поселений на оккупированной территории.

    Ранее Колумбия объявила о скором разрыве дипотношений с Израилем.

    До этого Турция заявила, что изучает возможность участия в иске ЮАР против Израиля. Иск также поддержал Иран.

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    3 мая 2024, 10:05 • Новости дня
    Израиль пообещал обеспечить безопасность рейса с Благодатным огнем в Москву

    Tекст: Ольга Никитина

    Израиль обеспечит безопасность российского борта, на котором 4 мая Благодатный огонь из иерусалимского храма Воскресения Христова будет доставляться в Москву, сообщила заместитель посла Израиля в России Юлия Рачински-Спиваков.

    Рачински-Спиваков заявила ТАСС, что безопасность всех авиабортов, прибывающих на церемонию схождения Благодатного огня, обеспечивается управлением гражданской авиации Израиля. Это же распространяется и на российский рейс.

    Напомним, делегация Фонда Андрея Первозванного 4 мая доставит Благодатный огонь из иерусалимского храма Воскресения Христова в Москву.

    В 2024 году православные христиане отмечают Пасху, или Воскресение Христово, 5 мая.

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    4 мая 2024, 08:00 • Новости дня
    Эрдоган назвал администрацию Нетаньяху вышедшей из-под контроля

    Эрдоган заявил о стремлении Турции заставить вышедшую из-под контроля администрацию Нетаньяху прекратить огонь в Газе

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что торговыми санкциями Турция пытается заставить Израиль прекратить огонь в секторе Газа.

    Эрдоган в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявил, что у Турции «только одна цель – заставить администрацию Нетаньяху прекратить огонь». При этом он подчеркнул, что администрация премьер-министра Израиля «вышла из-под контроля при безоговорочной военной и дипломатической поддержке Запада», передает ТАСС.

    По словам Эрдогана, цель «будет достигнута», когда огонь прекратится, а гуманитарную помощь смогут «ввозить в достаточных количествах». Он рассчитывает, что действия Турции окажутся примером для других государств, обеспокоенных ситуацией в регионе. При этом Эрдоган полагает, что следует ждать «нападений со стороны Запада» за это решение Анкары.

    Напомним, Турция объявила о полном прекращении торговли с Израилем.


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