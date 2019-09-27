Лавров предупредил Европу об угрозе расползания террористов из Ливии

Вооруженная интервенция НАТО в Ливию подорвала систему безопасности в Северной Африке, повлекла расползание оружия и преступных элементов по всему континенту, в результате под угрозой оказались страны Южной Европы, заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН.

Глава МИД России напомнил членам Совета Безопасности ООН, что «развязанная НАТО восемь лет назад вооруженная интервенция в Ливии повергла страну в хаос, подорвала систему обеспечения безопасности в Северной Африке, повлекла расползание оружия и преступных элементов по всему континенту», передает ТАСС.

«Ливия стала прибежищем и плацдармом для деятельности разномастных террористов, ряды которых пополняют боевики, прибывающие из Ирака, Сирии и других стран. Страдают и государства Сахаро-Сахельского региона», – констатировал Лавров.

«Под угрозой безопасность стран Западной и Центральной Африки, да и стран Южной Европы», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном укреплению мира и безопасности в Африке.

В августе Россия в СБ ООН призвала к бескомпромиссной борьбе с поднимающими голову террористическими группировками в Ливии и отказу от политики двойных стандартов.