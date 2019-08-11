Россия в СБ ООН призвала к отказу от политики двойных стандартов в Ливии

И.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на экстренном заседании Совета Безопасности по ситуации в Ливии заявил о необходимости бескомпромиссной борьбы с поднимающими голову террористическими группировками при отказе от политики двойных стандартов.

«Очевидно, что оправдываются самые опасные прогнозы, о которых мы и говорили. В результате междоусобицы [в Ливии] поднимают голову террористические группировки. Их активизация обусловлена также проникновением в страну джихадистов из соседних стран, включая Сирию», – приводит ТАСС слова российского дипломата.

«Это подтверждает актуальность наших призывов к бескомпромиссной борьбе с этим злом при отказе от политики двойных стандартов», – обратил внимание Полянский.

Напомним, Франция созвала экстренное заседание СБ ООН после гибели двух сотрудников этой международной организации при взрыве заминированного автомобиля в ливийском городе Бенгази.

Ранее командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар пообещал в скором времени поднять знамя победы над Триполи, а затем освободить всю Ливию.

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