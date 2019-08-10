Франция созывает экстренное заседание Совбеза ООН из-за Ливии

Франция созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить ситуацию в Ливии после гибели там двух сотрудников ООН при взрыве заминированного автомобиля, сообщил дипломатический источник в организации.

«Франция запросила проведение экстренной встречи в 04:00 (23:00 мск), с докладом о ситуации в стране может выступить помощник генерального секретаря по Африке Бинту Кейта», – отметил собеседник ТАСС.

Как сообщает AFP, 10 августа два сотрудника ООН погибли в результате взрыва в ливийском городе Бенгази.

Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) призвала установить гуманитарное перемирие стране в связи с праздником Ид аль-Адха.

Ранее командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар пообещал в скором времени поднять знамя победы над Триполи, а затем освободить всю Ливию.

Напомним, в начале апреля Хафтар приказал начать наступление на Триполи. В конце апреля в ливийский конфликт вмешалась Турция. К концу мая силы ПНС смогли остановить продвижение армии Хафтара.