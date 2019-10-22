Эксперт предрек провал безалкогольному виски в России

Безалкогольные виски и джин обречены в России на провал, поскольку люди покупают такие напитки не из-за вкуса, а из-за эффекта, который они оказывают на организм, заявил газете ВЗГЛЯД Вадим Дробиз, руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что в российских розничных магазинах вскоре могут начаться продажи безалкогольных виски, джина и бренди. Владелец компании-производителя напитков считает, что они могут стать мотивацией для желающих отказаться от алкоголя.

«Идея «безалкогольного алкоголя» провальная и пользоваться спросом среди российского населения не будет. Похожий продукт на рынке уже существует, это безалкогольное пиво, которое, естественно, никак не повлияло на спрос на пиво среди потребителей. Среди его покупателей нет любителей пива, которые перешли на ЗОЖ. Это совершенно иной продукт, доля рынка которого в России составляет всего не более 1,5%», – говорит Дробиз.

Дробиз уверен, что люди гонятся не за алкогольным вкусом или брендом, а за определенным психоэмоциональным состоянием, получаемым во время употребления данных напитков.

«Каждый алкогольный напиток - это совокупность признаков: вкус, аромат, цвет, густота, градус. Убери один компонент, и это будет уже совсем не то», - говорит Дробиз.

Подобная продукция уже существует на мировом рынке с 2015 года и продается более чем в 25 странах. На данный момент цена за бутылку такого напитка практически равна его алкогольному аналогу, что заставляет покупателей задуматься. Тем не менее, в октябре 2019 года крупнейший производитель алкогольных напитков Diageo (бренды Guinness, White Horse, Baileys и другие) решил вложиться и в «безалкогольный алкоголь». По мнению Дробиза, это было сделано «на всякий случай, а вдруг выстрелит», к тому же так проще «в случае чего» контролировать подобный проект.