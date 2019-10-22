Ирак предупредил об угрозе расползания террористов из-за действий Турции в Сирии

В Багдаде обеспокоены тем, что операция Турции в Сирии может привести к проникновению террористов в Ирак с территории соседней страны, сообщил заместитель премьер-министра Ирака по экономическим вопросам, министр финансов Фуад Хусейн во время визита в Вашингтон.

По словам Хусейна, ячейки террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в России) все еще остаются в некоторых районах Ирака, передает ТАСС.

«Я боюсь, что из-за этих действий [Турции в Сирии] в очередной раз мы возродим (запрещенную в России террористическую группировку) ИГ. (...) Вновь мы сталкиваемся с угрозой войны», – цитирует министра The Washington Post.

Накануне глава Минобороны России Сергей Шойгу предупредил о риске «обратной миграции» боевиков из-за операции Турции в Сирии.

В минувшую пятницу Минобороны предупредило о существовании угрозы освобождения боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» с территорий Сирии, находившихся ранее под контролем США и СДС.

Ситуация на северо-востоке Сирии обострилась после того, как Турция начала военную операцию против сирийских курдов.

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