Шойгу предупредил о риске «обратной миграции» боевиков из-за операции Турции

Глава Минобороны России Сергей Шойгу предупредил об опасности всплеска «обратной миграции» боевиков из Сирии из-за операции Турции на границе двух стран.

По имеющимся у министра сведениям, «в результате действий турецкой армии в Сирии без охраны остались восемь лагерей беженцев и 12 тюрем для боевиков-иностранцев», передает ТАСС.

«Это может привести к всплеску так называемой обратной миграции террористов на историческую родину», – заявил Шойгу на пленарном заседании Сяншаньского форума.

По словам министра, «налицо необходимость консолидации усилий всего мирового сообщества для противодействия вызовам террористов, их идеологии и пропаганде». «В Минобороны России в этой сфере накоплен огромный опыт, которым мы готовы делиться с нашими партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – добавил Шойгу.

Он также отметил, что запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство*» после поражения в Сирии «значительно расширила свое присутствие в Юго-Восточной Азии», причем ее лидеры заявляют о включении в состав своего «халифата» территории Индонезии, Малайзии, Сингапура, Филиппин и части Таиланда.

«В качестве передового отряда используются боевики, которые воевали в Сирии и возвращаются на родину», – отметил российский министр.

При этом он подчеркнул, что «еще несколько лет назад считалось, что терроризм не представляет серьезной угрозы для стран АТР».

Напомним, в минувшую пятницу Минобороны предупредило о существовании угрозы освобождения боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», задержанных на подконтрольных ранее США и СДС территориях Сирии.

Ситуация на северо-востоке Сирии обострилась после того, как Турция начала военную операцию против сирийских курдов.

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