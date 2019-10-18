Россия указала на угрозу освобождения задержанных боевиков ИГ в Сирии

Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин предупредил об угрозе освобождения задержанных членов террористической организации «Исламское государство*» на территории, которую контролировали «Сирийские демократические силы» и США.

Он сообщил, что на участках, «ранее подконтрольных» СДС и американцам, есть «угроза утраты контроля за функционированием и охраной центров содержания» террористов, а также расположенных в данных районах лагерей для беженцев, передает ТАСС.

Возможное освобождение боевиков, «неконтролируемое и неорганизованное расформирование лагерей» для временно перемещенных лиц окажут негативное влияние на весь Ближний Восток, предупредил глава ЦПВС.

Напомним, ситуация на северо-востоке Сирии обострилась после того, как Турция начала военную операцию против сирийских курдов.

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