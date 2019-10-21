Глава НАСА заявил о необходимости международной поддержки для освоения Луны

Соединенным Штатам потребуется «как можно больше международной поддержки» по мере продвижения в освоении Луны, сообщил директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джеймс Брайденстайн.

По словам главы НАСА, Соединенные Штаты хотят, чтобы в программе «Артемида» по освоению Луны участвовали международные партнеры, передает ТАСС.

«Мы хотим видеть астронавтов всех стран на поверхности Луны, это наша цель», – заявил глава НАСА на 70-м Международном астронавтическом конгрессе в Вашингтоне.

«По мере того, как мы продвигаемся вперед, нам нужно будет как можно больше международной поддержки», – добавил Брайденстайн.

В минувший четверг Япония решила присоединиться к программе НАСА по высадке на Луну.

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