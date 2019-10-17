Япония решила присоединиться к программе США по высадке на Луну

Япония планирует участвовать в программе США Artemis («Артемида») по высадке на Луну до 2024 года.

Комитет кабинета министров Японии по вопросам космической политики принял данное решение. При этом официально Япония сообщит США о своих планах в течение текущего года, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Киодо.

Ранее НАСА заявляло, что первый запуск корабля Orion («Орион») с экипажем на Луну запланирован на 2023 год, а тестовый запуск тяжелой ракеты Space Launch System намечен на 2020 год.

Напомним, в мае глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что России не стоит участвовать в лунной гонке с Соединенными Штатами, как это было во время холодной войны.

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