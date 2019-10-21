Установлены подозреваемые по делу о взрыве газа в Шахтах

Следственный комитет России установил двух подозреваемых в рамках расследования уголовного дела о хлопке бытового газа в городе Шахты Ростовской области, где погибли пять человек.

По данным следствия, собственник квартиры заключил договор на обслуживание газового оборудования с филиалом ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в городе Шахты в 2016 году.

На основе этого организация должна была проводить осмотр не реже раза в год, однако последнее обслуживание газового оборудования и проверка вентиляционного канала проводились слесарем в 2016 году.

Кроме того, на кухне данной квартиры вытяжка была оборудована принудительной электрической вентиляцией, а не естественной. Однако с момента заключения договора вопрос о замене вентиляции не был решен, сказано на сайте СК России.

«В действиях начальника службы ВДГО (внутридомового газового оборудования – прим. ВЗГЛЯД) Шахтинского филиала и слесаря усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть более двух лиц. В отношении них возбуждено уголовное дело», – сказано в сообщении ведомства.

Напомним, 14 января в городе Шахты Ростовской области в жилом доме взорвался газ, обрушились два этажа, погибли пять человек.