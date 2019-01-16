Всех погибших при взрыве дома в Шахтах опознали

Опознаны все пятеро погибших в результате обрушения дома в городе Шахты Ростовской области, сообщили в правительстве региона.

«Пятеро погибших – один мужчина, четыре женщины, все опознаны», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы регионального правительства.

В правительстве также сообщили, что спасатели завершили поисково-спасательные работы на месте ЧП, передает РИА «Новости».

«Сегодня начнутся инструментальные исследования по техническому состоянию дома», – сказали в пресс-службе.

Ранее в среду стало известно, что жертвами обрушения жилого дома в Шахтах стали пять человек.

Напомним, 14 января в Шахтах (Ростовская область) взорвался газ в жилом доме, обрушились два этажа.

31 декабря взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Магнитогорске. Погибли 39 человек.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему в российских домах происходят взрывы бытового газа.