Число жертв взрыва газа в Шахтах увеличилось до пяти человек

Жертвами обрушения жилого дома в Шахтах стали пять человек, сообщила представитель ГУ МЧС по Ростовской области Марина Абрамченко.

В министерстве сообщили, что спасатели извлекли тело пятой жертвы из-под завалов, передает РИА «Новости».

Поисковая операция завершена, передает ТАСС.

14 января в Шахтах взорвался газ в жилом доме, обрушились два этажа.