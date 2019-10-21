Кадыров пообещал террористам из Сирии «место на кладбище»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что республика готова дать отпор террористам «Исламского государства*» (террористическая группировка, запрещена в России), которые могут прийти на территорию Северного Кавказа из Сирии.

По словам Кадырова, Чечня готова обеспечить безопасность российским регионам. Для этого в республике подготовлены спецподразделения для борьбы с террористами (запрещенной в России террористической группировки) ИГ*, передает РИА «Новости».

«Мы с удовольствием их примем. Будут ли это билеты в театр или место на кладбище – это еще неизвестно», – пошутил Кадыров в программе «Большая игра» на Первом канале.

Глава Чечни также выразил уверенность, что российские войска способны «навести порядок» в Сирии.

Напомним, в минувшую пятницу Минобороны предупредило о существовании угрозы освобождения боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*», задержанных на подконтрольных ранее США и СДС территориях Сирии.

Ситуация на северо-востоке Сирии обострилась после того, как Турция начала военную операцию против сирийских курдов.