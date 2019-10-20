Сотни людей в центре Тель-Авива потребовали от России освободить Нааму Иссахар

На акцию в центре Тель-Авива вышли несколько сотен человек, которые требуют от России освободить осужденную на длительный срок за контрабанду наркотиков Нааму Иссахар.

Они собрались на площади Габима в Тель-Авиве. Участники акции требуют ее немедленного освобождения. Митингующие держат плакаты с лозунгами «Вернем Нааму домой!» и «Освободите Нааму!», сообщает MigNews.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху официально попросил президента России Владимира Путина помиловать Нааму Иссахар, приговоренную в России к 7,5 года колонии за контрабанду 9,6 грамма гашиша. С такой же просьбой к Путину обратился и президент Израиля Реувен Ривлин.

В Кремле заявили, что Путин рассмотрит обращение.