Россиянам рассказали о способе выйти на пенсию раньше срока

Жители России могут выйти на пенсию раньше установленного срока, если они находятся в предпенсионном возрасте и не имеют возможности трудоустройства, пояснили в Пенсионном фонде.

Такая пенсия может быть назначена за два года до пенсионного возраста с учетом переходного периода, сообщает «Российская газета».

С 2028 года для женщин пенсионный возраст будет установлен в 60 лет, для мужчин – в 65 лет, однако если человек никак не может найти работу, то он может выйти на пенсию на два года раньше срока.

«Подтверждение того, что человек не может трудоустроиться, выдает центр занятости», – объяснили в ПФР.