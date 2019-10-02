Куратор санкционной политики США подала в отставку

Заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Сигал Манделкер уходит в отставку, пишут западные СМИ.

Манделкер еще летом собиралась подать в отставку и заняться частным бизнесом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

Отмечается, что чиновница хочет больше времени проводить с семьей и вести более размеренный образ жизни.

«Манделкер – одна из ключевых фигур в США, отвечающих за разработку американской санкционной политики», – рассказал глава американской юрфирмы Ferrari & Associates Эрих Феррари, передает РБК.

Манделкер курировала в ведомстве санкционную политику, за время ее работы США ужесточили экономический прессинг против России, Ирана и нескольких других государств.