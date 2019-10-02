Главы генштабов России и США провели переговоры

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов провел переговоры с главой комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, сообщило российское оборонное ведомство.

Военачальники обсудили «вопросы, представляющие взаимный интерес», отметили в министерстве, передает РИА «Новости».

Предыдущие переговоры Герасимова и руководителя объединенного комитета начальников штабов США проходили в начале сентября после удара США по Сирии.