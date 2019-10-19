На Украине назвали «способное дать мощный отпор войскам Путина» оружие

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что некоторые виды украинского оружия способны «дать мощный отпор войскам [президента России Владимира] Путина на Донбассе».

«Мне лично был интересен образец, стоявший на стенде КБ «Южное» – это реактивный снаряд «Тайфун-1». <...> «Тайфун-1» способен поражать цели на 20 км дальше, чем «Град». То есть это увеличение дальности действия РСЗО (реактивная система залпового огня – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал Згурец в интервью изданию «Апостроф», передает УНИАН.

Он также обратил внимание на «Тайфун-2» (модернизация РСЗО «Ураган» (на фото), «Тайфун-3» (аналог проекта оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Ольха») и систему управления комплексом «Гром-2», которая «способна превратить отдельные системы поражения в ударно-разведывательные комплексы».

По мнению Згуреца, в сфере реактивной артиллерии у Украины происходит отставание от российских систем залпового огня. Он отметил, что наиболее важна сейчас автоматизация боевого управления.