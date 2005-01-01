В Сети высмеяли Порошенко за презентацию «нового» оружия

Блогеры высмеяли президента Украины Петра Порошенко за запись в Facebook, где он показал испытания «новых» реактивных снарядов РС-80 «Оскол» на бомбардировщиках Су-24М.

Порошенко написал в Facebook, что «реактивные снаряды РС-80 «Оскол» успешно прошли очередной этап государственных испытаний».

По его словам, эти снаряды «могут поражать, в частности, бронетехнику и укрепления противника, имеют сверхзвуковую скорость полета и спроектированы для вооружения вертолетов, самолетов, а также наземных платформ».

Оружие прошло испытания «на всех режимах полета и во время различных погодных условий на фронтовом бомбардировщике Су-24М». Самолет Порошенко назвал одним из самых мощных из имеющихся у вооруженных сил Украины.

«Во время этих стрельб новые ракеты полностью подтвердили свое соответствие заявленным характеристикам», – заключил украинский лидер.

«Да там даже краска в кабине облущилась (...) И чем тут гордится...», – написал Владимир Гурьев.

«С каких пор НУРСы стали мощным оружием (...) У Украины нет ни противорадарной ракеты, противокорабельной, есть только Х29, которые требуют серьезной модернизации (...) Никто на свете НУРСами не играется», – считает Тарас Клик.

«Самолет антикварный или трофейный. На таких сейчас только в Африке летают», – отметил Олег Кличук.

«Просто у нас всего один самолет, вот и хвастаются. И тот походу не стреляет», – добавил Сергей Гаврилюк.

«Надо уничтожить все Сушки, это будет остаточный прощавай», – сыронизировал Александр Маштаков.

Ранее в Сети высмеяли Порошенко за видео с украинскими танкистами.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала, что новейшие образцы украинских вооружений не выдерживают критики.