В Сети высмеяли восхитившегося видео с украинскими танкистами Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал восхитившую его видеозапись с танковых стрельб военнослужащих ВСУ, однако не все пользователи разделили восторг украинского лидера.

«Натолкнулся в интернете на драйвовое видео наших танкистов. Молодцы, ребята! Вы – олицетворение мощи, боевого духа и неисчерпаемого оптимизма. Наша победа неминуема. Траки – сила», – написал украинский президент в посте на Facebook.

Однако восторг Порошенко разделили не все пользователи. Так, один из них отметил, что танкисты должны ездить в комбинезонах, а не в трусах, и стрелять им следует не по «своей земле», а на полигонах.

«В этом клипе, кроме музыкального сопровождения, все свидетельствует об отсутствии его величества «порядка» в армии», – добавил Serhiy Poliakov.

Еще один пользователь заметил, что техника находится не в идеальном состоянии. «Беда, ствол ржавый, танкисты без спецодежды. Совсем денег на армию нет? На банку краски и шаровары?» – пишет Артур Аветисов.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала, что новейшие образцы украинских вооружений не выдерживают критики. Так, в среду танк Т-84-120 «Ятаган», который ехал на генеральную репетицию парада к Дню независимости Украины в Киеве, заглох и задымился посреди проезжей части.