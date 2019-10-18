Медведев установил срок для оповещения госслужб о радиационных ЧП

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о порядке функционирования Сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения (СНЛК ГО). Постановление обязывает информировать госструктуры о радиационных, химических и биологических ЧП в течение часа.

«Информация о возможных опасностях радиационного, химического и биологического характера, а также о принимаемых мерах по их локализации, представляется не позднее одного часа после обнаружения опасности», – говорится в документе, размещенном на официальном портале правовой информации.

Лаборатории должны будут оповещать федеральные органы исполнительной власти, госкорпорацию «Росатом», а также региональные подразделения МЧС и органы государственной власти субъекта при подобных ЧП. МЧС России должно обеспечить «внедрение единых стандартов обмена информации» и «информирование населения об угрозах радиационного, химического и биологического характера». Документ вступит в силу 29 октября 2019 года.



СНЛК ГО является общегосударственной структурой, предназначенной для своевременного обнаружения радиоактивного, химического, биологического или любого другого опасного загрязнения окружающей среды при ЧС мирного или военного времени и принятия экстренных мер по защите населения и объектов экономики.

«Будет организовано многоуровневое взаимодействие и скоординирована деятельность органов государственной власти в области радиационной, химической и биологической защиты населения (РХБ). Кроме того, будет усовершенствована система обеспечения безопасности потенциально опасных объектов», – сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МЧС.

МЧС России будет создавать единую Сеть наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны в соответствии с учетом современных вызовов и угроз радиационного, химического и биологического характера.

«Будут созданы условия для роста количества лабораторий, постов наблюдения и повышения их роли в системе безопасности страны, развития материально-технической базы, создания единых программ обучения профильных специалистов и укомплектования ими системы», – добавили в МЧС России.



В начале октября в России проводилась масштабная тренировка по гражданской обороне.