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АдГ стала лидером на выборах в парламент на востоке Германии
АдГ в ходе выборов в парламент обогнала СДПГ и ХДС/ХСС на востоке Германии
«Альтернатива для Германии» стала лидером на парламентских выборах на востоке ФРГ, набирая там более 25% голосов, сообщает ARD.
По данным ARD, АдГ стала наиболее популярной партией в этом регионе, оставив позади Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) и блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), передает РИА «Новости».
Сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель заявила, что партия готова участвовать в формировании правительства, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, по результатам exit poll, блок ХДС/ХСС может занять 186 из 630 мест в бундестаге, в то время как «Альтернатива для Германии» рассчитывает на 131 мандат, а социал-демократы могут получить лишь 107 мест. Ведущие партии Германии придерживаются тактики «брандмауэра» (тотального бойкота) АдГ и отказываются рассматривать возможность коалиции с ней.