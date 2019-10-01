В России стартовала масштабная тренировка по гражданской обороне

МЧС дало старт всероссийской тренировке по гражданской обороне во всех регионах России, в рамках мероприятия пройдут учебные эвакуации и ликвидация последствий условных чрезвычайных ситуаций.

«Начали всероссийскую командно-штабную тренировку. Крупномасштабные чрезвычайные ситуации, произошедшие в этом году выявили вопросы во взаимодействии сил и средств РСЧС (Единой системы предупреждения и ликвидации ЧС). В связи с этим МЧС на регулярной основе будет проводить внеплановые учения», – сообщил министр Евгений Зиничев, передает ТАСС.

Замглавы МЧС Павел Барышев пояснил, что число ЧС, требующих большого числа людей для их ликвидации, стало больше.

«Как показывает практика, в последний период возросло число масштабных чрезвычайных ситуаций, аварий и катастроф, требующих привлечения группировки, <..> сравнимое с военным временем», – сказал замминистра.

Он добавил, что важно быстро реагировать на ЧС. «Быстрое восстановление систем жизнеобеспечения – это важнейшая задача гражданской обороны», – подчеркнул Барышев.

Тренировка будет проходить в течение двух дней, мероприятие разделено на два этапа. Во вторник планируется отработать слаженность взаимодействия глав РСЧС, практические действия при ЧС и оповещение населения.

В ходе второго этапа будут отработаны методы эвакуации населения из зон ЧС. В Обнинске Калужской области на нескольких точках отработают проведение курсов гражданской обороны, санитарную обработку населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальную обработка техники и территорий, мероприятия по проведению эвакуации населения, обеспечению людей средствами индивидуальной защиты, а также организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне ЧС.