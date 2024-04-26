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Пескова спросили о «доме Иванова на Рублевке»
В Кремле заявили, что не в курсе данных о недвижимости Иванова на Рублевке
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал ориентироваться исключительно на официальные заявления по делу арестованного замглавы Минобороны Тимура Иванова касательно вопроса об обнаружении у него недвижимости на Рублевке стоимостью в 1 млрд рублей.
По его словам, нет смысла обсуждать данные об обнаруженной дорогостоящей недвижимости у Иванова, так как необходимо опираться только на официальные заявления, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что у Иванова якобы была обнаружена недвижимость на Рублевке стоимостью в 1 млрд рублей.
Ранее защита замглавы Минобороны Иванова попросила о передаче дела военным следователям.