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Жителей Подмосковья предупредили о новой мошеннической схеме
Мошенники начали использовать новую схему обмана, связанную с использованием полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), предупредило Главное управление региональной безопасности Московской области.
По данным ведомства, злоумышленники под видом сотрудников страховых компаний сообщают о необходимости заменить полис ОМС, так как срок его действия якобы подходит к концу, передает телеканал «360».
Для этого мошенники предлагают скачать специальное приложение Минздрава, которое на деле является вредоносным. Программа предоставляет аферистам удаленный доступ к устройству и дает возможность похищать деньги с банковских карт.
В ведомстве отмечают, что полисы ОМС для граждан России являются бессрочными. Обновлять их или заменять на электронные версии не требуется. Получить цифровой полис ОМС можно бесплатно на портале Госуслуг.
Ранее МВД сообщило о новой схеме хищения денег у ветеранов.