Нафтогаз направит Газпрому иски на 11 млрд долларов за прекращение транзита

«Нафтогаз Украины» 1 ноября направит в Газпрому иски на 11 млрд долларов в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа, заявил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

«1 ноября мы вышлем Газпрому наши исковые требования на сумму более 11 млрд долларов, что может стать компенсацией за прекращение транзита», – написал Витренко в Facebook.

Так он отреагировал на слова главы Газпрома Алексея Миллера, заявившего, что Киев уведомлен о необходимости решить споры в суде до заключения нового контракта.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Киев не согласен продлевать контракт по транзиту газа с Россией на один год, так как Украина намерена подписать долгосрочный договор «по европейским правилам».

Также «Нафтогаз Украины» предложил Газпрому тарифы на транзит топлива в Европу на ближайшие пять лет.