Миллер назвал условие снижения цены на газ для Украины на 20%

Стоимость газа для Украины при прямых поставках может быть на 20% ниже текущей цены, заявил председатель правления Газпрома Алексей Миллер в ходе рабочей встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

«Мы говорили, что цена газа для конечных потребителей на Украине при прямых поставках может составлять до 20% минус по отношению к нынешнему уровню», – сказал Миллер, передает РИА «Новости».

По его словам, несмотря на разговоры о важности договора на транзит газа, надо понимать, что «Украина должна дать четкий и ясный ответ о том, будет ли она покупать российский газ и будет ли она покупать его в больших объемах, в маленьких объемах». «При этом надо понимать, что наши поставки будут, конечно, значительно дешевле, чем реверсные поставки из Западной Европы – это практически тот же самый российский газ», – обратил внимание глава Газпрома.

По его словам, ответ на этот вопрос со стороны Украины даст российской стороне понимание того, какие газотранспортные мощности необходимо будет резервировать со стороны России на входе на Украину. В свою очередь это прояснит то, какие мощности останутся для транзита.

Миллер также отметил, что продление контракта на транзит газа с Украиной будет единственным путем, если Киев не создаст независимого оператора ГТС. «На сегодняшний день до завершения этого процесса (перехода Украины на третий энергетический пакет) еще достаточно далеко. И в том случае, если на Украине к 1 января 2020 года не будет создан независимый газотранспортный оператор и независимый регулятор, единственным путем будет продление действующего контракта в новых, актуализированных к сегодняшнему времени рыночных условиях», – заявил Миллер.

Медведев поинтересовался дали ли какой-то ответ украинские коллеги. «Мы находимся с ними в контакте, и те вопросы, которые заданы, – они им известны. Шарик находится на украинской стороне», – ответил Миллер.

Также, по словам Миллера, Киев уведомлен о необходимости решить споры в суде до заключения нового контракта.

Премьер поручил Миллеру докладывать о новой информации по переговорам с Украиной по газу и выразил сожаление, что украинцы страдают от покупки Киевом газа по реверсу, который на 25% дороже российского.

«К сожалению, пока, во всяком случае, как я понимаю, для украинских потребителей приобретение газа по реверсу осуществляется все по тем же, высоким для украинских потребителей ценам. Но это их выбор, это их право», – сказал премьер.

По его словам, «очевидно, что от этого страдают обычные граждане Украины, просто потребители, которые приобретают тот же самый газпромовский газ, но, по сути, с надбавкой 25%».

При этом Медведев заметил, что газовые проблемы на Украине остаются вне зависимости от смены власти.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Киев не согласен продлевать контракт по транзиту газа с Россией на один год, так как Украина намерена подписать долгосрочный договор «по европейским правилам».

Также «Нафтогаз Украины» предложил Газпрому тарифы на транзит топлива в Европу на ближайшие пять лет.