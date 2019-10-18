Актрису Бочкареву лишили прав на 20 месяцев

Судебный участок мирового судьи в Москве лишил водительских прав на один год и восемь месяцев и оштрафовал на 30 тыс. рублей актрису Наталью Бочкареву за отказ проходить медосвидетельствование.

«Судебный участок мирового судьи № 105 признал Бочкареву виновной в нарушении ч. 1 ст. 12.26 КоАП и назначил ей наказание в виде лишения права управления ТС на один год и восемь месяцев и штрафа в 30 тыс. рублей», – рассказал источниик РИА «Новости».

Сама Бочкарева не принимала участие в рассмотрении протокола, ее интересы представлял адвокат.

Актрисе вменялось невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, которое предусматривает наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Ранее в СМИ появилась информация о задержании Бочкаревой с наркотиками в белье. Сама Бочкарева назвала эту информацию ложью и враньем. Однако источник в правоохранительных органах подтвердил задержание актрисы с кокаином, также было опубликовано видео задержания.

СМИ сообщали о том, что Бочкарева «внезапно исчезла», перестав выходить на связь.

Напомним, 7 октября Бочкарева пообщалась с журналистами и рассказала о своем состоянии.