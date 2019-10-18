Белый дом предложил смириться с политикой США «услуга за услугу»

США постоянно используют принцип «услуга за услугу» во внешней политике, заявил и.о. главы аппарата Белого дома Мик Малвейни, предложив «смириться с этим».

Малвейни подтвердил, что президент США Дональд Трамп говорил «о коррупции, связанной с сервером национального комитета Демократической партии». Представитель Белого дома признал, что США именно поэтому «задержали» перевод помощи Украине.

На вопрос о том, стоит ли расценивать это как просьбу к Киеву в духе «услуга за услугу», Малвейни ответил: «Мы делаем это постоянно во внешней политике», – передает РИА «Новости».

«У меня есть новость для всех: смиритесь с этим», – сказал он, подчеркнув, что «политическое влияние будет иметь место во внешней политике».

Однако после ряда публикаций в прессе Малвейни сказал, что «СМИ решили неправильно истолковать» его слова, желая «продвинуть предвзятую и политическую охоту на ведьм против президента Трампа».

«Позвольте мне прояснить: не было никакой услуги за услугу в отношении военной помощи Украине и какого-либо расследования по выборам 2016 года», – заявил он.

И.о. главы аппарата Белого дома подчеркнул, что США «удерживали деньги», предназначенные для помощи Украине, не потому, что ждали действий Киева «по серверу», а из-за «беспокойства по поводу отсутствия поддержки со стороны других стран и озабоченности по поводу коррупции».

Напомним, Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены задерживать выделение средств Украине, пока Европа и другие страны не сделают свой вклад, на что в ЕС заявили о «беспрецедентном объеме» предоставленной Украине помощи.

Пентагон также утверждал, что США при решении вопроса о военной помощи намерены оценивать прогресс Украины в борьбе с коррупцией.

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