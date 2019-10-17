Неизвестный в маске Джокера ворвался с топором в школу в Дагестане

Неизвестный мужчина в маске Джокера ворвался с топором в одну из школ в Дагестане в разгар школьного праздника.

По предварительным данным, в школе проводился «День здоровья», инцидент произошел вечером 16 октября в селе Уллуая, сообщает «Рен ТВ».

Мужчина утверждал, что громкая музыка мешает уснуть его ребенку и потребовал выключить ее. Он был задержан, по факту произошедшего был составлен протокол об административном правонарушении. «Джокер» принес извинения и был отпущен. Официальных комментариев по поводу инцидента пока нет.

Ранее в Волгоградской области школьник пришел в учебное заведение с топором, ножами и бензином.