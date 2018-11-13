Школьник в Волгоградской области пришел в класс с топором и бензином

Учащийся одной из школ в Волгоградской области принес в школу канистру с бензином, топор и ножи, сообщил источник в экстренных службах региона.

«Школьник зашел в класс с топором, двумя ножами и канистрой бензина. Топор у него выхватили», – сообщил источник ТАСС.

После этого подросток попытался совершить самоубийство.

Источник в медицинских кругах рассказал, что школьника сначала поместили в реанимацию Даниловской центральной районной больницы, а потом в обычную палату. На данный момент он находится в удовлетворительном состоянии.

В январе 2018 года в Бурятии ученик напал на школу с топором и «коктейлем Молотова».