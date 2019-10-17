СК назвал причину гибели пассажиров SuperJet в Шереметьево

Большинство пассажиров самолета SuperJet-100, разбившегося в мае в аэропорту Шереметьево, погибли от отравления опасными веществами при горении пластиковой обшивки салона, заявил руководитель ГУ криминалистики Следственного комитета Зигмунд Ложис.

«Большинство людей погибло не от удара, а от огня и отравления продуктами горения. По предварительным данным, опасные вещества выделялись при горении не только топлива, но и обшивки салона, сделанной из пластика», – передает «Коммерсант» слова Ложиса.

Он рассказал также, что пассажиры не успели надеть кислородные маски, так как все произошло очень быстро. При этом большинство людей погибли в креслах, не успев отстегнуться и среагировать на происходящее.

Ложис добавил, что лично с сотрудниками управления выезжал на место крушения.

«При расследовании авиакатастрофы специалисты МАК, наделенные большими полномочиями и в большей степени являющиеся специалистами в данной области, устанавливают ее причину в целом, а мы разбираемся в ее деталях и сопутствующих ей событиях», – пояснил он.

Ложис рассказал, что ДНК-экспертизы по делу о крушении SuperJet проводил Минздрав, на них потребовалось около 80 тыс. пробирок, проб и химреактивов.

«Мы закупаем их, ориентируясь на среднестатистические потребности предыдущего года. На расходники уходит порядка 170 млн рублей ежегодно», – сказал он.

Напомним, самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» сгорел 5 мая при аварийной посадке в Шереметьево. Погиб 41 человек, спаслись 37 человек.

Отметим, что после трагедии проверке подвергли в том числе «Аэрофлот». В частности, решено было изучить подготовку пилотов авиакомпании для полетов на SSJ-100. Кроме того, стало известно, что «Аэрофлот» не допустил к конкурсу по ремонту «Суперджетов» их производителя.

Отчет Росавиации указывает на ошибки пилотов, которые привели к катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево. Также были даны рекомендации авиакомпаниям. Однако авиакомпания вступалась за пилотов сгоревшего самолета.

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