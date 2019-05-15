«Аэрофлот» не допустил к конкурсу по ремонту «Суперджетов» их производителя

Авиакомпания «Аэрофлот» не допустила к конкурсу на предоставление услуг технического обслуживания и ремонта (ТОиР) 50 самолетов Sukhoi Superjet 100 их производителя из-за высокой стоимости.

В связи с этим конкурс не состоялся. «Аэрофлот» отклонил обе поступившие заявки: одну подал производитель судов АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), а вторую – его дочернее ООО «Рапарт Сервисез», пишет «Интерфакс» со ссылкой на материалы системы «СПАРК-Маркетинг».

«По запросу заказчика исполнитель предоставит услуги ТОиР в отношении главных элементов с оплатой по принципу затраченных материалов и трудозатрат, а также с предоставлением арендного главного элемента на время проведения ремонта неисправного главного элемента заказчика», – говорилось в материалах.

Это было необходимо авиакомпании «для обеспечения бесперебойной эксплуатации» парка «Суперджетов».

Максимальная стоимость договора составляла 124 млн долларов, однако ГСС превысил эту стоимость практически на 77 млн долларов, а «Рапарт Сервисез» – на 17,5 млн долларов. При этом «Рапарт Сервисез» предложил неполный список компонентов, который требовался по техническому заданию.

В 2011 году «Аэрофлот» стал одним из первых эксплуатантов SSJ-100. Несмотря на это, авиакомпания до сих пор имеет проблемы с техническим обслуживанием этих самолетов.

Ранее сообщалось, что после трагедии со сгоревшим «Суперджетом» в Шереметьево Министерство промышленности и торговли не собирается сокращать их производство. Накануне Минтранс прокомментировал частые инциденты с SSJ-100.