Производство «Суперджетов» решено не сокращать

Министерство промышленности и торговли не собирается сокращать производство «Суперджетов», заявил глава ведомства Денис Мантуров.

«Почему мы должны сокращать производство? У нас кто-то отказался от покупки самолетов? Никакого сокращения производства не планируется», – сказал министр, передает ТАСС.

Напомним, 5 мая «Суперджет» компании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. Из 78 человек 41 погиб. После трагедии авиакомпании стали массово отменять рейсы на самолетах данного типа.

Министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что количество отмен и задержек вылетов «Суперджетов» после авиакатастрофы в Шереметьево не изменилось.