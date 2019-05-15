Минтранс прокомментировал частые инциденты с «Суперджетами» после трагедии в Шереметьево

Количество отмен и задержек вылетов «Суперджетов» после авиакатастрофы в Шереметьево не изменилось, заявил министр транспорта Евгений Дитрих, который также является председателем комиссии по расследованию аварии.

«Ситуация не менялась, задержки и отмены происходили и раньше. Коллеги, вы просто о них писали меньше. Я не могу сказать, что сейчас в этом смысле ситуация кардинально изменилась», – пояснил министр, передает ТАСС.

Он отметил, что сейчас стали внимательнее подходить к техническим вопросам, возникающим перед вылетом.

По словам председателя комиссии, Межгосударственный авиационный комитет (МАК) берет для расследования подобных инцидентов время до года.

«Я предполагаю, что в пределах двух-трех месяцев они опубликуют предварительный отчет. Для них это процедура стандартная, отчет публикуется в открытом режиме», – сказал Дитрих.

Официальных версий произошедшего в Шереметьево на данный момент нет, добавил министр.

«Нет версий, расследование проходит, за расследованием следим. Если по ходу расследования будут какие-то вводные, которые требуют незамедлительных решений на уровне комиссий, на уровне уполномоченных органов, то такие решения мы примем», – заключил Дитрих.

5 мая «Суперджет» компании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. Из 78 человек 41 погиб. По предварительным данным, пилоты приземлялись, не выработав топливо и с явным превышением скорости, что привело к повреждению судна с последующим возгоранием. Также они допустили еще несколько ошибок уже после остановки лайнера.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что трагедия «Суперджета» обнажила провалы в подготовке гражданских летчиков.

После трагедии авиакомпании стали массово отменять рейсы на самолетах данного типа.