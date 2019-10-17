Обвиняемые в убийстве молодой матери из-за машины на Урале раскаялись

В Екатеринбурге обвиняемые в убийстве Ксении Каторгиной из-за машины заявили о своем раскаянии в ходе суда об избрании меры пресечения.

В числе обвиняемых – Марат Ахметвалиев, Михаил Федорович и его жена Екатерина Меньшикова, передает РИА «Новости».

«Да», – сказали обвиняемые в ответ на вопрос журналистов о том, раскаиваются ли они в совершении преступления.

В ответ на другие вопросы представителей СМИ обвиняемые промолчали.

Ранее сообщалось, что тело Каторгиной нашли в канализационном коллекторе.

Женщина уехала показывать автомобиль Audi покупателю 10 октября, после чего пропала.

Позже была обнаружена машина, в салоне которой было найдено много следов крови. Также было найдено тело девушки.

Были задержаны трое подозреваемых. Одним из них оказался пропавший месяц назад таксист.